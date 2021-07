Tassa rifiuti quasi dimezzata a Cabras per le famiglie in difficoltà

Cabras

Con Isee sotto i 12mila euro scatta una riduzione fino al 45%. Al via le domande Sconto Tari in arrivo a Cabras. L’amministrazione comunale ha stabilito di destinare agevolazioni sulla tassa rifiuti ai nuclei familiari che si trovano in stato di disagio economico. Si tratta di una riduzione del 45%. Potranno richiedere lo sconto le famiglie con Isee non superiore ai 12mila euro. Le agevolazioni saranno concesse fino a esaurimento delle risorse disponibili. “Considerato il perdurare dell’emergenza economico-sanitaria che deriva dalla pandemia da Covid-19”, commenta il sindaco Andrea Abis, “abbiamo ritenuto opportuno rafforzare le tutele per le famiglie che vivono una situazione complicata dal punto di vista economico e sociale, garantendo loro l’accesso alla fornitura del servizio rifiuti a condizioni tariffarie agevolate”.

Ulteriori requisiti oltre all’Isee sono la residenza nel Comune di Cabras da almeno 12 mesi; nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti da diporto con motori di potenza superiore a 25 cv., di vetture con cilindrata superiore a 1.600 CC con immatricolazione inferiore a 10 anni, di motoveicoli con cilindrata superiore a 500 CC con immatricolazione inferiore a 10 anni. Le domande di agevolazione Tari dovranno essere presentate entro lunedì 2 agosto, da compilare su un apposito modello scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Cabras. Nel caso in cui lo stanziamento non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande, il Comune darà la priorità ai nuclei familiari con Isee più basso. A parità di certificazione Isee, si terranno in considerazione ulteriori criteri: nuclei familiari con presenza di invalidi, nuclei familiari più numerosi, e come ultima risorsa si tirerà a sorte. L’amministrazione comunale si riserva la possibilità di effettuare controlli sulle dichiarazioni presentate nei modi previsti dall’ordinamento. Sabato, 17 luglio 2021

