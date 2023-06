Tariffe invariate per i parcheggi a Bosa Marina: si parte giovedì 15 giugno

Bosa

Ecco dove saranno gli stalli blu e quanto si pagherà

Partirà fra pochi giorni il servizio di sosta a pagamento a Bosa Marina: dal 15 giugno, quanti vorranno passare qualche ora di sole sulla spiaggia e arriveranno in auto dovranno mettere mano al portafogli.

Fino al 15 settembre, le strisce blu saranno in via Colombo (nel tratto da fronte Guardia di Finanza al muraglione Caduti di Cefalonia); lungo il muraglione Caduti di Cefalonia; in viale Mediterraneo (tratto da via Colombo a via Sassari e tratto da via Genova a Predas Nieddas); in viale Italia; nella località Pedras Nieddas e nel piazzale Francesco Pischedda.

Parcheggi a pagamento anche in via Sassari (nel tratto da via Mediterraneo a via Grazia Deledda); via Torino (tratto da via Mediterraneo a via Grazia Deledda); via Milano ( da via Mediterraneo a via Grazia Deledda); via Napoli (tratto da via Mediterraneo a via Grazia Deledda) e via Genova (da via Torino a via Napoli).

Il servizio sarà affidato in gestione ancora al consorzio “The Park”, per tre anni. Le tariffe rimarranno invariate rispetto allo scorso anno.

La sosta a pagamento sarà attiva tutti i giorni dalle 8 alle 20, con tariffa oraria di 1 euro e giornaliera di 7 euro. Previsto un piano di abbonamenti per i non residenti: quelli settimanali costeranno 30 euro, i mensili 100 euro. Importi ridotti del 50% per i residenti.

Lunedì, 12 giugno 2023