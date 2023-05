Tari a Pula, utenze sconosciute al fisco e scoperte dal Comune

Importanti novità per la cittadina: durante il Consiglio Comunale del 25 Maggio sono state approvate le tariffe Tari per l’anno 2023, che prevedono una riduzione per le utenze domestiche.

Un notevole risultato per l’amministrazione, reso possibile dal potenziamento degli uffici comunali e da un’importante attività di recupero dell’evasione fiscale portata avanti dall’ufficio tributi. Negli ultimi anni, infatti, diversi utenti non risultavano iscritti, persino alcune strutture ricettive.

Erano sconosciuti al fisco comunale, ovviamente a danno dei cittadini più virtuosi.

“L’aumento delle bollette e, in generale del costo della vita, chiede un attenzione particolare nei confronti di famiglie e attività: auspichiamo di continuare in questa direzione per poter alleggerire la pressione economica dei cittadini e delle imprese, aggravata negli ultimi anni” comunicano le istituzioni.