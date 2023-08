Target vaccinazioni obbligatorie non raggiunti nell'Isola - Notizie

In Sardegna i target le coperture per le vaccinazioni obbligatorie restano ancora un miraggio da raggiungere. Anzi nei tre casi analizzati la percentuale delle vaccinazioni è anche scesa nel 2021 rispetto al 2019 e 2020, anni nei quali il servizio sanitario nazionale e regionale ha dovuto fare i conti con il Covid-19. Il report, che fotografa una situazione di potenziale rischio ma che evidenzia come il sistema di prevenzione abbia retto alla pandemia, è stato diffuso dalla Fondazione Gimbe.

Sono dieci le vaccinazioni obbligatorie suddivise in formulazioni: 6 incluse nel vaccino esavalente (anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-pertosse, anti-epatite virale B, anti-Haemophilus influenzae tipo b), tre nel vaccino trivalente (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite), oltre all'anti-varicella.

Per l'antipoliomielitica (indicatore rappresentativo per l'esavalente e il cui target raccomandato è ≥95%) hanno raggiunto il 95,21% nel 2019 per poi salire leggermente al 95,48% nel 2020 e scendere al 91,88% nel 2021 (sotto il target raccomandato); antimorbillo (indicatore rappresentativo per la trivalente e il cui target raccomandato è ≥95%) hanno raggiunto il 93,61% nel 2019 per poi salire leggermente al 93,99% nel 2020 e scendere al 91,88% nel 2021 (sotto il target raccomandato); antivaricella (target raccomandato ≥95%) hanno raggiunto l'89,35% nel 2019 per poi salire al 91,59% nel 2020 e scendere al 91,02% nel 2021 (sotto il target raccomandato).

Le coperture per le vaccinazioni raccomandate di anti-pneumococcica (target raccomandato ≥95%) hanno raggiunto il 93,57% nel 2019 per poi salire al 94,37% nel 2020 e scendere all'89,77% nel 2021 (sotto il target raccomandato); anti-rotavirus hanno raggiunto il 35,93% nel 2019 per poi salire al 79,19% nel 2020 (target raccomandato ≥95%) e scendere al 75,2% nel 2021 (sotto il target raccomandato ≥95%); anti-meningococcica B (target raccomandato ≥95%) hanno raggiunto il 68,09% nel 2019 per poi salire al 79,15% nel 2020 e scendere al 74,27% nel 2021 (sotto il target raccomandato).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Fonte: Ansa Sardegna