Tappe a Capo Mannu e Sa Mora per il primo cammino di “Lodi alle Torri”

San Vero Milis

Partenza dalla Chiesa di Mandriola, dove è presente la ceramica della Madonna di Spagna

Saranno aperti domani con il percorso verso le Torri Capo Mannu e Sa Mora i cammini di Lodi alle Torri, lungo la costa del Sini, proposti dall’Arcidiocesi di Oristano attraverso la pastorale per il turismo e don Ignazio Serra.

Dalle 7 alle 10, i pellegrini affronteranno un percorso circolare di 6,71 km con partenza e arrivo dalla Chiesa di San Lorenzo di Mandriola, in circa due ore.

“Si tratta di un percorso escursionistico per esperti”, lo ha descritto il referente regionale per la pastorale del turismo, don Ignazio Serra. “Adatto a ogni livello di allenamento per il quale sono richiesti passo sicuro, calzature robuste ed esperienza alpinistica”.

A salutare la partenza dei pellegrini che affronteranno il cammino anche la nuova ceramica della Madonna di Spagna, inaugurata ieri sera. Raffigura la Madre del Signore, col seno scoperto, mentre tiene in braccio il bambino, e pure lei è intenta a camminare lungo i sentieri.

Domani sarà inaugurata la ceramica che raffigura i nove cammini della Lodi alle Torri.