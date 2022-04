Saliranno sul palco per un ultimo grande concerto del loro ultimo grande tour (“L’Ultimo Girone”) che quest’estate farà piangere lacrime d’amore ad almeno tre generazioni di fan: un saluto in grande stile all’intera Isola e alle migliaia di persone che con i Litfiba sono nate, cresciute, hanno amato, urlato, ringhiato e raccontato pagine importanti della loro vita.

Arriveranno in Sardegna, Piero Pelù e Ghigo Renzulli, anime della band nata nelle cantine di Firenze e capace di conquistare una platea globale. Saranno sul palco di Alghero – Anfiteatro Maria Pia – il 13 agosto prossimo. Ci saranno e saranno in scena grazie a Insula Events, al supporto della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, alla collaborazione attivata e ribadita con Sardegna Concerti e Friends and Partners.

Fa tappa in Sardegna il tour d’addio dei Litfiba, una delle band più apprezzate e longeva del panorama italiano. Un tour che in ogni singola tappa racconta quasi mezzo secolo di vita trascorsa a cantare e suonare sui palchi.

Fonte: Link Oristano

