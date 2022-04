Alghero

La prossima estate suoneranno ad Alghero anche i Subsonica. L’appuntamento è per il 26 agosto, mentre il 13 ci sarà l’atteso concerto di addio dei Litfiba.

“Si riaccendono le luci sui grandi eventi musicali live, dopo anni difficili in Italia ed il ricco cartellone della Riviera del Corallo si impreziosisce con i tour di due tra le band più attese dell’estate 2022”, dichiara Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero. Delogu incassa e rilancia gli ultimi annunci di un’estate che si preannuncia eccezionale, ad altissimo tasso di spettacolarità: Litfiba e Subsonica scelgono la ribalta sul palco dell’Anfiteatro Maria Pia, confermando ad Alghero le uniche tappe in Sardegna. Concerti che vanno ad aggiungersi ai numerosi eventi già in programma tra i rinnovati spazi del Palacongressi, il palco del Quarter e il Porto Turistico, che il prossimo 18 giugno aprirà col concerto di Gué una lunghissima stagione musicale.

Tra i tanti artisti già annunciati e attesi ad Alghero, Irama (8 agosto), Madame (10 agosto), Fabri Fibra (16 agosto), Rkomi (20 agosto), col grande jazz internazionale ad arricchire fino a novembre le magiche notti algheresi, a cui si affiancano festival culturali, letterari e teatrali, grandi eventi artistici itineranti e la coinvolgente Comedy.

Un lungo cartellone di manifestazioni quello studiato con largo anticipo dalla Fondazione Alghero e dell’amministrazione comunale, con la preziosa collaborazione delle più importanti associazioni del territorio, per un’estate che riporterà la Riviera del Corallo tra le mete estive più gettonate. Calendario ed eventi saranno presentati ufficialmente il prossimo sabato 30 aprile.

Vanno alla grande, intanto, le prenotazioni per assistere ai concerti. In pochi giorni sono migliaia i biglietti venduti per riascoltare dal vivo tutti i successi dei Litfiba, dai primi album d’esordio della band nata nel 1980: 42 anni di storia della musica rock italiana in un concerto d’addio che già si preannuncia storico. I Litfiba saliranno sul palco il 13 agosto per un nuovo grande concerto, l’ultimo in Sardegna, del loro ultimo tour “L’Ultimo Girone”.

Il 26 agosto l’Anfiteatro Maria Pia ospiterà invece la tappa sarda del tour dei Subsonica che quest’anno celebrano il venticinquesimo anno dall’uscita del loro “Microchip Emozionale”, uno dei lavori più rappresentativi della band, tour che ha già visto andare sold-out tutti gli appuntamenti al chiuso. Il celebre gruppo rock elettronico italiano si presenta al pubblico sardo con lo spettacolo “Atmosferico 2022” per il ventennale di “Amorematico”, l’album che li ha consacrati nell’Olimpo delle band italiane.

