Palermo

Resterà aperta due settimane

Prosegue il cammino di promozione della Terra dei Giganti portato avanti dalla Fondazione Mont’e Prama in binomio perfetto con il Cagliari calcio.

Dopo Genova, Palermo è la nuova tappa di un tour che arriverà poi a Bari, Venezia, Brescia e Parma, portando nello stivale la Sardegna archeologica attraverso il complesso scultoreo che ormai è divenuto il simbolo di un periodo storico ancora in grado di suscitare meraviglia.

Nella sala dell’agorà del prestigioso Museo Salinas sono da ieri in mostra i sei pannelli che narrano la scoperta delle statue dei Giganti, con foto e didascalie esplicative.

La serata di inaugurazione è stata aperta dai saluti della direttrice del Museo Salinas, Caterina Greco, che ha accolto con entusiasmo il progetto di mostra fotografica perché rafforza i rapporti tra le due più grandi isole del Mediterraneo che condividono gran parte della loro storia archeologica.

Il racconto del Sinis è stato affidato alle sapienti parole dell’archeologo Giorgio Murru, direttore del Menhir Museum di Laconi, e alle spettacolari immagini del fotografo Nicola Castangia, curatori della conferenza “I Giganti prima dei Giganti”.

Presenti alla serata gli autori di una partnership che sta portando il nome dei Giganti in tutte le città che sono la sede dei match del campionato, Il presidente della Fondazione Mont’ Prama Anthony Muroni e per i rossoblù il direttore Business & Media del Cagliari Calcio Stefano Melis e il Club Manager Roberto Muzzi.

Il presidente della Fondazione Mont’ Prama Anthony Muroni ha salutato i presenti con parole di soddisfazione per aver chiuso l’anno 2022 con iniziative di promozione e valorizzazione del sistema-Cabras e del sistema-Sardegna, così come è successo durante i mesi precedenti.

“I Giganti continuano a far parlare di sé attraverso un percorso fatto di tantissime tappe, che richiedono un lavoro costante e molto impegnativo ma che portano poi dei risultati concreti – ha affermato il presidente Muroni -. Per raggiungere l’obiettivo di una crescita costante della notorietà del patrimonio archeologico che custodisce la terra di Mont’e Prama, siamo consapevoli che sia assolutamente necessario agire in modo puntuale, cogliendo ogni buona occasione promozionale. Abbiamo scelto il connubio Sport e Cultura in maniera ponderata e siamo sempre più convinti che si tratti di una strategia vincente per ampliare l’interesse del pubblico verso l’archeologia”.

Convinto della bontà dell’operazione anche Stefano Melis, Direttore Business & Media del Cagliari Calcio.

“Il Cagliari Calcio ha il privilegio e l’onore di far parte di questa magnifica avventura insieme ai Giganti e alla Fondazione Mont’e Prama. Lo sport e il calcio possono essere un volano molto forte per valorizzare il territorio e le sue eccellenze, per questo il Club farà sempre la sua parte con grande forza e convinzione. Quando parliamo dei Giganti abbiamo di fronte un patrimonio inestimabile da tenere stretto e impreziosire, come del resto fanno le continue ricerche e scoperte in grado di portare alla luce nuovi elementi. L’appuntamento di Palermo, dopo quello di Genova e in vista delle altre tappe di Bari, Venezia, Brescia e Parma, è di grande valore perché unisce l’impegno sportivo della squadra e la diffusione dei Giganti in Italia e nel mondo a beneficio di un grande numero di fruitori, tra appassionati e chi ancora non conosce questa splendida storia ma ne rimarrà certamente affascinato”.

“Giganti in mostra” sarà visitabile al Museo Salinas per due settimane.

Domenica, 18 dicembre 2022