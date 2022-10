Tappa a Monserrato per il Cammino di San Saturnino: attesi centinaia di fedeli

Il Cammino di San Saturnino oggi farà tappa anche a Monserrato: la città si prepara per l’evento che, ogni anno, richiama centinaia di fedeli. L’arrivo del Santo è atteso per le ore 18, ad accoglierlo, gli onori militari, la messa, il saluto delle autorità e il concerto per organo. Patrocinato dall’assessorato al Turismo e alla Cultura, presso la chiesa di Sant’Ambrogio, don Marcello celebrerà la messa. Seguirà un concerto per organo. Il Santo patrono di Cagliari, martire di cui si tramanda la storia di una leggendaria passione, oltre ad essere celebrato a Cagliari è festeggiato in molti altri centri dell’Isola. Da domani sarà nel capoluogo per il grande appuntamento del 30, giorno principale della festa, che inizierà alle 9.30 con il trasporto del simulacro dalla sede dell’associazione I cavalieri dell’Antica Locanda alla Cattedrale e la benedizione di Mons. Pala. Seguirà la processione a piedi dalla Cattedrale verso la basilica di San Saturnino con i gruppi folk e i miliziani.