Tappa a Cabras per gli chef dell’Accademia Alma

“È nostra intenzione dare vita a delle sinergie per far sì che i prodotti di altissimo valore che vengono prodotti a Cabras possano avere un mercato più vasto e il giusto riconoscimento ad ampio raggio che meritano”, hanno affermato il sindaco Abis e l’assessore Trincas.

“Stiamo vivendo un’esperienza unica, abbiamo circa 450 allievi e siamo dei veri cultori del cibo italiano – ha detto Matteo Berti, direttore didattico dell’Alma -. Oggi siamo qui proprio per apprendere i segreti della cultura enogastronomica locale, principalmente legati ai sapori della bottarga e della vernaccia, così da far conoscere le vostre tradizioni ai nostri allievi edi conseguenza a tutti coloro che poi assaggeranno i piatti dei futuri chef della nostra scuola”.

“Abbiamo ricevuto con enorme piacere i maestri dell’Alma, una visita di pregio e un’occasione importante per Cabras – ha dichiarato il sindaco Andrea Abis, che insieme all’assessore alla Cultura Carlo Trincas ha incontrato gli chef fra le antiche botti della Cantina Contini -. Promuovere il territorio costruendo su ciò che di buono offre la tradizione, specie a livello culinario, significa comunicare al turista che la Sardegna, e Cabras in particolare, possono essere scoperte durante tutto l’anno, ampliando la stagione estiva”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a