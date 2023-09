Tappa a Bosa per “Vieni in Planargia”, il festival itinerante di arti e culture

Bosa

Nel programma di venerdì sera musica e un omaggio a Pinuccio Sciola

C’è anche Bosa tra ler nove tappe di “Vieni in Planargia”, primo festival itinerante dedicato alle arti e alle culture. L’appuntamento nella città del Temo è per domani, venerdì 29 settembre, alle 19 con il concerto-spettacolo “Di arte in arte”, presentato da Manos de oro.

In programma anche la presentazione del progetto di Pinuccio Sciola e l’installazione della targa a lui dedicata in piazza Monumento, che ospita la sua installazione artistica “Panchine in pietra Arredo esterno eterno”, opere in basalto 2012.

Assieme al sindaco di Bosa, Piero Casula, Interverranno Franco Galdieri, ideatore del progetto Manos de Oro, Tomaso Sciola e Maria Sciola, rispettivamente vice presidente e presidente della Fondazione Sciola.

Durante la serata, si esibiranno il Coro di Bosa e il Quartetto di Ambra Pintore, con Federico Valenti alla chitarra, Roberto Scala al basso e alla fisarmonica e Diego Milia al sax e violino.

Il festival itinerante “Vieni in Planargia” è un progetto culturale di “Non fermiamo la Tradizione” sostenuto dall’Unione dei Comuni della Planargia con la direzione artistica Ambra Pintore, dedicato alle culture, alle arti ed alle sue diverse forme di espressioni. Ha preso il via quest’estate, ad agosto, per poi riprendere a settembre con appuntamenti in nove comunità della Planargia (Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Suni, Tinnura, Tresnuraghes); si concluderà a novembre.

Giovedì, 28 settembre 2023