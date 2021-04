Tanti nuovi progetti per i giovani dall’Unione dei Fenici

Coinvolti i comuni di Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Solarussa e Villaurbana

L’unione di Comuni dei Fenici investe sulle politiche giovanili e fa partire il progetto “Sardegna-Italia-Europa: raighinas. Vivere il presente, projecting toward the future” dedicato ai giovani fra 14 e 35 anni e alla loro formazione.

Finanziato con il “Fondo nazionale per le politiche giovanili”, prevede una serie di attività formative gratuite, articolate in quattro appuntamenti su altrettanti temi: “Formazione e lavoro in Europa”; “I fondi europei per l’imprenditoria giovanile sarda”; “L’identità culturale sarda e le politiche europee, statali e regionali a tutela delle minoranze linguistiche”; “Volontariato internazionale e scambi culturali in Europa”.

L’iniziativa si rivolge a giovani di età compresa fra i 14 e i 35 anni. L’iscrizione scade il prossimo 28 aprile, ma sarà consentita l’adesione anche in date successive.

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito istituzionale dell’Unione all’indirizzo www.unionecomunifenici.it, dove si trovano il programma di attività e il modulo di iscrizione. I giovani interessati, inoltre, potranno compilare un questionario on-line anonimo, utile come indagine conoscitiva per la costruzione della cittadinanza sarda, italiana ed europea.

L’iniziativa rafforza l’impegno dell’Unione di Comuni dei Fenici sulle politiche giovanili. Recentissima l’adesione dell’Unione alla Rete nazionale Eurodesk, quale “Centro per la mobilità transnazionale per l’apprendimento dei giovani con formazione, supporto e strumenti atti a fornire servizi di informazione e promozione e orientamento sui programmi europei di interesse per i giovani”.

Eurodesk è una rete che offre servizi e strumenti che permettono di sviluppare nel territorio iniziative in questi tre settori: Europa, politiche per la gioventù e mobilità per l’apprendimento.

La filosofia di fondo dell’iniziativa, spiegano dall’Unione dei Comuni dei Fenici, “muove dalla considerazione che la mobilità per l’apprendimento, il mercato del lavoro con un orizzonte europeo, la possibilità di fare esperienze interculturali sono, e soprattutto saranno, opportunità per creare un futuro all’altezza delle aspettative dei giovani. Nella prospettiva disegnata dal prossimo settennato europeo, i territori che sapranno prepararsi per tempo a valorizzare i fondi dell’UE per i giovani saranno quelli in grado di offrire loro un futuro più ricco, più inclusivo e con più opportunità. E l’Unione di Comuni dei Fenici non poteva lasciarsi sfuggire questa opportunità per i giovani dei comuni aderenti”.

Non solo, ma l’Unione ha anche ottenuto un finanziamento dalla Fondazione di Sardegna nell’ambito del bando “Volontariato, filantropia e beneficienza” per il progetto “Giovani attivisti in rete per lo sviluppo delle piccole comunità”, che sarà avviato a breve.

Nel bilancio 2021 dell’Ente, inoltre, sono stati stanziati 15.000,00 euro per l’istituzione di borse di studio, lavoro e formazione per giovani residenti rispetto alle tematiche delle opportunità europee.

“In linea con le iniziative dell’Agenzia di Sviluppo Locale “Giudicato di Arborea”, si legge in una nota, “l’Unione di Comuni dei Fenici investe sulla formazione dei giovani anche in una dimensione europea, ma con la finalità di favorire l’esercizio delle competenze acquisite e la messa a frutto dei nuovi saperi nel territorio in cui sono nati. Una strategia per cercare di arginare la cosiddetta “fuga di cervelli”: la formazione dei giovani deve avvenire in Sardegna, in Europa e nel mondo, ma con l’obiettivo di creare tutte le condizioni perché rimangano in Sardegna, offrendo il loro indispensabile contributo per lo sviluppo sostenibile di questa terra”.

Coinvolti nelle iniziative i Comuni dell’Unione dei Fenici: Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Solarussa e Villaurbana.

Sabato, 24 aprile 2021

