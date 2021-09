Cagliari

Framento di Pierluigi Fais al 37° posto. Sa Scolla è 76ª

Ha un cuore oristanese una delle due pizzerie sarde inserite nella 50 Top Pizza. Si tratta di Framento dello chef Pierluigi Fais, che si riconferma nella speciale classifica e già in passato aveva ricevuto altri importanti riconoscimenti. Framento, inserita al 37° posto, si trova a Cagliari, nel corso Vittorio Emanuele II.

“Nell’orizzonte turistico medio di Cagliari”, si legge nella nota di valutazione presente sul sito 50 Top Pizza, “spicca per identità e carattere. Il format ricorda quello di molte pizzerie contemporanee con ambiente moderno, menu destrutturato nella forma (è sul tavolo) e lavagna per le proposte del mese. Il credo del pizzaiolo è per il lievito madre e lunghe lievitazioni, che regalano un prodotto profumato e digeribile. Personale preparato ma leggermente distratto quando i numeri cominciano a crescere. Carta dei vini in decisa crescita. La proposta gastronomica è territoriale e concreta, con delle virgole di fantasia, come la pizza dell’estate: la Rimuginata, con muggine affumicato a tocchetti, pomodorini, fiordilatte e menta”.

Al 24° posto si segnala invece la Pizzeria Panetteria Bosco, a Tempio Pausania. Guida la top 50 I Masanielli di Francesco Martucci (Caserta). Completano il podio 10 Diego Vitagliano Pizzeria (Napoli) e Seu Pizza Illuminati (Roma).

Non c’è solo la top 50 però. Nelle migliori 100 pizzerie italiane (dal 51° al 100° si parla di “Grandi Pizzerie”) figurano anche altri due locali sardi. Al 74° posto c’è Maiori, a Cagliari, e al 76° Sa Scolla, con sedi a Baradili, a Cagliari e in un locale stagionale di Costa Paradiso. I titolari dei locali sono Gianfranco Massa e Giancarlo Dessì, entrambi originari del Cagliaritano. I pizzaioli invece sono Marco Ardu di Sini (che si divide tra Baradili e Costa Paradiso), Antonio Leppori a Cagliari e Moussa Samoura a Baradili. Anche per Sa Scolla si tratta di una riconferma in questa classifica. 50 Top Pizza ha premiato la sede di Cagliari, il riconoscimento va però condiviso con le altre due.

“Spin-off della casa madre di Baradili, in Marmilla, mantiene lo stile pop-contadino. Il servizio”, questo il giudizio di 50 Top Pizza, “è semplice nei modi, sempre puntuale e preparato. L’offerta gastronomica prevede un incrocio tra pizzeria e cucina. Come antipasto la tartare con salse fatte in casa e a seguire la Montanara fritta con pomodoro e latticini locali. Il set da tavola è basic ma ben curato, con mise en place di carta che racconta gli ingredienti tipici di ogni stagione e il menu che cambia regolarmente. Identitaria nell’offerta con la capacità di unire tradizione sarda e italiana, come nel caso della pizza Zucchine e bottarga. Si distinguono la carta dei vini e la selezione di liquori e distillati”.

50 Top Pizza è una guida nata nel 2017 da un’idea degli esperti Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

