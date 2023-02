Tanti giovani in coma etilico nel presidio medico avanzato allestito dalla Croce rossa in occasione della Sartiglia

Oristano

Primo bilancio dell’importante servizio che ha consentito di alleggerire il Pronto soccorso dell’ospedale, già in difficoltà

Sono state una ventina le persone assistite domenica dal presidio medico avanzato allestito nell’autostazione dell’Arst dalla Croce rossa di Oristano, nell’ambito del piano di sicurezza predisposto per la Sartiglia dalla Fondazione Oristano, cui hanno collaborato enti e volontari di diverse associazioni.

La maggior parte dei casi trattati dal personale medico e infermieristico ha riguardato giovani, soccorsi nel centro cittadino per l’eccessivo uso di sostanze alcoliche. Diversi di loro in coma etilico.

Otto persone sono state seguite dal personale di soccorso direttamente nelle ambulanze: alcune per svenimenti legati alla calca.

Il presidio medico avanzato, al quale la Croce rossa di Oristano ha riservato il massimo impegno testimoniato anche dalla presenza domenica sino a tarda sera del presidente Fabrizio Piras, ha consentito di alleggerire di tanto il Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano, già in difficoltà per la carenza di personale, ed è stato fondamentale nel dispositivo di soccorso messo in piedi in occasione della Sartiglia.

Ciò conferma anche i dati ottimistici circolati nelle ultime ore circa gli accessi proprio al Pronto soccorso, molto contenuti.

Oggi nuova impegnativa giornata. Ieri, invece, in occasione della Sartigliedda hanno operato le sole ambulanze.