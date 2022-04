Arborea

Nell’ambito della Fiera dell’agricoltura

Dall’inviato Marco Guerra

Con le rassegne zootecniche ha preso il via stamane la Fiera dell’agricoltura di Arborea. Tanti giovani protagonisti anche nella Mostra regionale del bovino da latte della razza Frisona italiana iscritto al Libro genealogico. L’edizione numero 38 è organizzata da Anafibj, AarSardegna e Comune di Arborea, con il contributo della Regione Sardegna.

Nel concorso i 19 allevamenti iscritti si sfideranno con i propri animali nelle 15 categorie, tra manze e vacche.

Ci sarà spazio anche per i ragazzi e ragazze dell’Agafi isolana, che riunisce i giovani allevatori della Frisona italiana. L’associazione ha tra i propri obiettivi quello di avvicinare i giovani al mondo dell’allevamento del bovino da latte e nel pomeriggio di domenica i ragazzi – coordinati dall’ispettore di razza Paolo Campanaro – si sfideranno nella gara di conduzione, giunta alla 16ª edizione.

Questa competizione, che prevede la suddivisione dei partecipanti in Junior (11-17 anni) e Senior (18-30 anni), sarà svolta con animali in movimento. Il giudice della Mostra assegnerà un voto di merito decrescente. Come da tradizione, i più piccoli potranno sperimentare la conduzione dei vitelli.

L’AarSardegna nel fine settimana della Fiera di Arborea mette in palio il Trofeo Giovani, che viene assegnato ai due giovani che si sono particolarmente distinti nell’accudire e condurre gli animali durante la manifestazione. I vincitori verranno scelti dai controllori AarSardegna presenti in fiera. Il premio ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani allevatori non solo al mondo delle mostre ma anche alla realtà lavorativa negli allevamenti.

“Portare i giovani nel settore dell’allevamento del bovino da latte”, commenta Lino Boschetto, vice-presidente di AarSardegna, “è fondamentale per garantire il ricambio generazionale. Come associazione siamo ben lieti di dare ampio spazio alle iniziative del Dairy club della Sardegna”.