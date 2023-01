Oristano

Iniziativa della Lipu con scuole, enti e associazioni

Dal 2 febbraio prossimo e per tutto il mese si celebra la Giornata mondiale delle Zone Umide. Ambienti fondamentali per la biodiversità e per la nostra sopravvivenza designati come zone di importanza internazionale. In Sardegna sono nove e ben sei solo nell’Oristanese, tutte sotto tutela. In occasione della giornata ci saranno diversi eventi che coinvolgeranno scuole, associazioni e cittadini.

La Lipu, in accordo con l’Istituto Tecnico Industriale Statale – Othoca di Oristano ha proposto una visita guidata al “Laboratorio Multimediale delle zone umide dell’oristanese”, ospitato all’interno dell’Istituto.

Il Laboratorio è dotato di attrezzature multimediali, con vetrine, portali e piani di lavoro interattivi touch-screen, tappeti ludico-didattici indirizzati ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado.

L’allestimento è studiato per ricreare l’ambiente lagunare così che il visitatore abbia l’impressione di immergersi in esso e di entrarne in immediato contatto, in una sorta di passeggiata virtuale, con le biodiversità e le dinamiche ambientali tipiche dell’area di studio, utilizzando una metodologia informativa che coniuga la forza della visualizzazione e della lezione tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità.

Nello stesso periodo si potrà visitare la mostra “Inquinamento marino da plastica e micro plastica” nel Centro Giovani di via Morosini a Oristano realizzata da Ceas Aristanis che, oltre a una serie di pannelli, espone una raccolta di rifiuti plastici spiaggiati suddivisi per tipologia.

Prima delle visite ci sarà una presentazione sulla Giornata internazionale delle zone umide contenente brevi informazioni sulla Convenzione di Ramsar, sulla tipologia delle zone umide, sui loro vantaggi per l’uomo e sulle buone pratiche da seguire.

Proseguendo nella importante attività di sensibilizzazione nello stesso mese di febbraio il Gruppo Scuola Lipu effettuerà interventi in diverse scuole del territorio presentando una proiezione dal titolo “Le zone umide: ambienti da conoscere e da proteggere” destinata alla scuola primaria.

Nel territorio di Terralba ci saranno due eventi. Il primo si svolgerà domenica 5 febbraio prossimo, organizzato da Afni e Lipu. L’escursione, denominata “Tour delle lagune” si snoderà in MTB tra le zone umide di Terralba e Arborea.

Il secondo evento si svolgerà domenica 12 febbraio prossimo. Si tratta di una escursione naturalistica culturale alla scoperta dei siti storici e all’osservazione della fauna nelle zone umide di Marceddì. L’organizzazione è curata da AFNI, dall’Associazione culturale SELAS Terralba e LIPU con il patrocinio del comune di Terralba.

Perchè la Giornata mondiale delle Zone Umide. Il 2 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale delle Zone Umide, il World Wetlands Day, dedicata a lagune, stagni, laghi e paludi. Le zone umide sono aree chiave per la biodiversità e, cosa meno nota, anche per la nostra sopravvivenza. La data del 2 febbraio ricorda l’adozione della Convenzione di Ramsar, firmata il 2 febbraio 1971 nella città iraniana di Ramsar.

La Convenzione di Ramsar è il primo vero trattato intergovernativo con scopo globale riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali. La Convenzione di Ramsar, ad oggi sottoscritta da più di 150 Paesi e con quasi 2000 zone umide individuate nel mondo, rappresenta al momento l’unico trattato internazionale moderno per la tutela delle zone umide, sostenendo i principi dello sviluppo sostenibile e della conservazione delle biodiversità. In Sardegna su 9 zone Ramsar ben 6 sono in provincia di Oristano.

Domenica, 29 gennaio 2023