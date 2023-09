Tanti chilometri in auto per allenarsi a Oristano. E ai Campionati sardi regalano tre medaglie alla Dinamica Sardegna

Quartucciu

I protagonisti sono i cadetti Diego Carta e Christian Atzori e l’allievo Filippo Verlezza

Due titoli regionali e un secondo posto per la Dinamica Sardegna di Oristano ai Campionati sardi di atletica leggera su pista Under 16 e Under 18 andati in scena lo scorso fine settimana a Quartucciu.

Diego Carta, 14 anni, ha portato a casa il titolo di campione sardo di salto in lungo nella categoria Cadetti. L’atleta ha vinto la gara con con 6,34 metri.

Mentre Christian Atzori, anche lui 14 anni, ha vinto il titolo regionale nel triplo, sempre tra i Cadetti, atterrando a 11,97 metri (+3.4).

Tra gli Allievi, invece, secondo gradino del podio per Filippo Verlezza, 15 anni, che ha corso gli 800 metri in 2’04″32.

Tutti allenati a Oristano – i primi due da Roberto Sassu e il terzo da Giuseppe Stara -, i tre atleti hanno in comune una cosa: per allenarsi percorrono quotidianamente tanti chilometri in auto. Carta è originario di Sedilo, Atzori di Sardara e Verlezza di Tonara.

Atzori era stato notato dal suo attuale allenatore in una gara dei campionati studenteschi. Sassu aveva subito chiesto informazioni al docente di Scienze motorie del ragazzo, Simone Porta.