Oristano

A Oristano e Terralba comincia con una buona affluenza lo screening in vista della ripresa delle lezioni



La voglia di tornare a scuola in presenza e di farlo in sicurezza è tanta. Lo dimostra la lunga fila di bambini e ragazzi – accompagnati dai genitori – che questa mattina si sono presentati al palasport di Oristano.

È una delle sedi in provincia nelle quali, su base volontaria, si sta svolgendo lo screening per la popolazione scolastica. Un controllo previsto da un’ordinanza del presidente della Regione, in vista della ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Natale e del nuovo anno.

A un’ora dall’avvio dei test, erano circa 400 in fila o già sottoposti al tampone, secondo una stima del personale che coordinava le operazioni.

Nonostante la pioggia, genitori e figli continuano ad arrivare al palasport dove per l’intero fine settimana si svolgerà la campagna di screening, la mattina dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

Il percorso è il medesimo delle vaccinazioni: si entra da viale Repubblica e si costeggia la struttura per entrare dall’ingresso principale (che affaccia su via Morosini). All’ingresso vengono chiesti la tessera sanitaria e un numero di telefono per la comunicazione degli esiti.

L’organizzazione è buona: fila è abbastanza scorrevole e l’attesa non è eccessiva: una buona notizia considerando la pioggia che in certi momenti si abbatte violenta anche sulla città.

La campagna di screening si svolge anche a Terralba, nell’hub vaccinale via Napoli.

“C’è una buona affluenza e si sta lavorando bene”, commenta il sindaco Sandro Pili, che sta seguendo le operazioni sul posto. Freddo e pioggia sicuramente non aiutano neppure in questo caso.

Tamponi prima del ritorno a scuola anche a Bosa, nella palestra delle scuole superiori: intorno a mezzogiorno erano oltre un centinaio i test già fatti, secondo il sindaco Piero Casula.

A Ghilarza, lo screening è stato organizzato nella palestra delle scuole medie di via Volta, e domani si farà anche ad Ales, nella palestra dell’Industriale in via Amsicora.

Da questo pomeriggio e per la giornata di domani è stato organizzata uno screening per la popolazione scolastica anche a Fordonagianus. La promuove l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Serafino Pischedda. Bambini e ragazzi dovranno rivolgersi alla farmacia Selis.