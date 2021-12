Baressa

Per lei in dono una composizione floreale a nome del Comune e del paese

La nonnina di Baressa ha toccato il traguardo dei 101 anni. Nata a Baressa il 19 dicembre del 1920, zia Rosa Pusceddu ha ricevuto gli auguri anche dall’amministrazione comunale nella casa protetta di Tuili che la ospita da alcuni anni.

Domenica scorsa – ricordando che la Marmilla vanta tanti centenari – l’assessora ai Servizi sociali Carla Castangia si è recata a Tuili ed ha donato alla centenaria una composizione floreale a nome dell’amministrazione comunale e di tutto il paese.

“Zia Rosa Pusceddu è figlia di Celestino e di Emerenziana Lecis”, ricorda il sindaco Mauro Cau, “entrambi i genitori erano braccianti agricoli. La famiglia era composta da tre sorelle – Eleonora, Rosa e Maria – e due fratelli, Luigi e Peppino”.

La madre era morta in giovane età a causa del tetano, in seguito a una ferita provocata da un un attrezzo agricolo, quando il figlio più piccolo, Luigi, aveva 9 anni e il più grande, Peppino, 18. Rosa ad appena 9 anni era partita per Cagliari e aveva incominciato a lavorare in una famiglia, restando là per diversi anni. Poi si era stabilita a Turri, a lavorare sempre come domestica a casa di un nobile”.

“La signora Pusceddu non si è mai sposata, ha dedicato la sua vita al lavoro”, conclude il sindaco Cau. “Ora l’unica in vita della famiglia è lei: vive in una casa protetta a Tuili e di lei si occupa una nipote. Sta bene, a parte gli acciacchi dell’età”.

