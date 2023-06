Tanti agenti vicini alla pensione e un solo monitor in funzione: l’insicurezza del carcere di Massama

Oristano

Carenze croniche segnalate da una delegazione del Sappe dopo una visita

Mancano 40 poliziotti penitenziari; per la maggior parte gli agenti in servizio sono anziani; la direttrice ha in carico tre istituti; nella sala di controllo, la regia del carcere, è in funzione solo un monitor. Sono alcune delle carenze croniche da affrontare ogni giorno nel carcere oristanese di Massama, classificato come istituto di massima sicurezza.

Le disfunzioni sono state denunciate questa mattina dal segretario nazionale del sindacato Sappe, Donato Capece, che insieme ad una delegazione del sindacato – composta da Luca Fais (segretario regionale), Marco Gaudiello, Massimo Diana e Fabio Frenda – ha effettuato una visita nella casa circondariale “Salvatore Soro”.

Caso singolare, la visita è avvenuta nello stesso giorno nel quale nell’istituto sono presenti gli ispettori inviati dal ministro Carlo Nordio.

“Mancano le unità di polizia penitenziaria, ci sono agenti di quasi 60 anni”, ha ricordato Donato Capece, “che sono ancora in sezione con le chiavi in mano, a gestire la sicurezza. Nonostante questo istituto, al momento della sua costruzione, fosse stato munito dei sistemi di automazione dei cancelli, oggi non funzionano più. Al Dipartimento chiediamo più risorse affinché le carceri possano garantire maggiore sicurezza. Uomini, tecnologia e risorse per far sì che questi agenti possano adempiere appieno al loro lavoro”.