Tante opere e progetti per un paese che guarda al futuro: a Neoneli approvato il bilancio 2023

Neoneli

Grande soddisfazione per l’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Cau

A Neoneli con l’approvazione del bilancio 2023, l’Amministrazione fa il punto sulle opere e i progetti portati a termine nel piccolo borgo del Barigadu: tra riqualificazioni e servizi, si dà uno sguardo ai piani futuri.

Nonostante l’ufficio finanziario del comune sia a ranghi ridotti e le difficoltà con l’assunzione di un ragioniere, il bilancio di quest’anno è stato approvato con un importo complessivo di quasi 6 milioni di euro. Presenti alla votazione la maggioranza, guidata dal sindaco Salvatore Cau, e il consigliere Antonio Mascia per la minoranza.

Tra le opere pubbliche più significative il completamento del progetto regionale iscol@ (584.000 euro) dedicato alle scuole, del parco urbano (390.000 euro) e dell’area verde adiacente alla via Oristano (82.000 euro). A questi si aggiungono i lavori per il verde pubblico (62.000 euro), le riqualificazione della strada dell’Angelo (576.000 euro), della zona artigianale (562.000 euro), della via San Pietro (20.000 euro), dell’illuminazione pubblica (portata a termine con un investimento da ben 175.000 euro), del cimitero (99.000 euro) e della strada rurale Martis (200.000 euro).

Per quanto riguarda i servizi ai cittadini, confermati quelli sociali, per i quali si spendono 421.000 euro, di cui 141.000 euro di fondi propri. Gli abitanti di Neoneli possono contare sul supporto per gli inserimenti lavorativi, sul centro disabili, la ludoteca, l’ambulatorio prelievi, le spese sanitarie, i servizi educativi, l’assistenza domiciliare, le attività sportive, la gita e aggregazione anziani, le leggi di settore, il Reis e Legge 162 di sostegno alle disabilità gravi.

Trentamila euro è invece la somma messa a disposizione per le associazioni e i comitati, pari a quella per il diritto allo studio, che ha fornito i fondi per le borse di studio per merito e non per reddito, i rimborsi spese viaggi e affitti, i trasferimenti alla scuola per viaggi di istruzione e programmazione mensa quando ci saranno i rientri pomeridiani. Oltre 70.000 euro sarà poi la somma a disposizione della biblioteca e di Casa Cultura.

“A breve approveremo anche i vari piani: del diritto allo studio, socio assistenziale e quello culturale, dopodiché partiranno anche i relativi bandi per l’erogazione dei vari contributi, ha concluso il sindaco Salvatore Cau. “Siamo molto soddisfatti per vari motivi: abbiamo confermato – e in alcuni casi anche implementato – i vari servizi verso la comunità, e stiamo portando avanti una mole considerevole di opere pubbliche; tutto ciò premia il grande lavoro di squadra portato avanti dai dipendenti e dagli assessori ciascuno per le proprie competenze”.

Venerdì, 7 luglio 2023