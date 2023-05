Tante lacrime a Zerfaliu per l’ultimo saluto a Denis, l’autista morto in un incidente stradale

Zerfaliu

Questo pomeriggio il funerale

Grande commozione a Zerfaliu per l’ultimo saluto a Federico Denis Crobu, quarantanovenne autista di un’impresa edile morto due giorni fa in seguito a un incidente stradale, verificatosi lungo la 131 Dcn, non lontano dal bivio per Orotelli.

Questo pomeriggio si è svolto il funerale in una gremita chiesa della Santissima Trasfigurazione.

Tanti hanno atteso l’arrivo feretro nella piazza, riparandosi dalla pioggia sotto alcuni gazebo.

A celebrare la messa è stato il parroco del paese, don Mariano Pili.

Dopo l’omelia, sull’altare è salita la vicesindaca Deborah Crobu, cugina di Denis. Ha letto un messaggio del sindaco Pinuccio Chelo, cugino anche lui di Denis, impossibilitato a partecipare ai funerali.

“Care Silvia, Ausilia, Giovanna, Giulia e Cinzia, interpretando i sentimenti dell’intera popolazione”, ha detto Deborah Crobu, “vi porgo le più sentite e affettuose condoglianze per la tragica e dolorosa scomparsa di Denis. La popolazione è ancora scioccata e afflitta dall’infausto evento, perché Denis era ben voluto da tutti. Nonostante la sua riservatezza che manifestava per nascondere la sua timidezza, era un ragazzo con un cuore grandissimo. Era un padre premuroso e affettuoso e un marito esemplare, che dedicava la maggior parte del tempo libero alla famiglia”.

La vicesindaca ha ricordato che Denis dedicava il suo tempo libero allo sport che amava tanto, la caccia.

“Ci sono momenti nella vita che provi un dolore insopportabile che ti spacca il cuore”, ha aggiunto Deborah Crobu. “Questo succede quando muore un congiunto per cui nutri un particolare legame affettivo. Voi, in questo momento, vi trovate in questa situazione perché avete perso il bene più caro che la vita vi ha dato e non riuscite a capire perché il destino si sia accanito così tanto nei vostri confronti. Se vi può essere di sollievo, io vi invito a ricordare quei 49 anni che avete trascorso felicemente con Denis, l’amore che vi ha dato e che avete contraccambiato, quei momenti di gioia e serenità trascorsi in famiglia. Ricordatevi”, ha concluso la vicesindaca, “che un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Io e tutta la popolazione ci ricorderemo di Denis, sempre”.

Ieri il sindaco Pinuccio Chelo aveva annunciato il lutto cittadino e il rinvio della festa per la Giornata della legalità.

Federico Denis Crobu martedì era alla guida di un camion su cui viaggiavano anche due compagni di lavoro. Il mezzo ha sbandato, si è capovolto ed ha arrestato la sua corsa in cunetta. Crobu è stato sbalzato fuori dalla cabina e le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Purtroppo il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Nuoro è stato inutile: ha cessato di vivere.

Giovedì, 25 maggio 2023