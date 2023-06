Tante donazioni, Komunque Donne acquista un ecografo portatile per gli screening gratuiti

Oristano

Un successo la raccolta fondi avviata alla Fiera di Arborea

L’associazione Komunque Donne ha acquistato un ecografo portatile di ultima generazione: con il preziosissimo supporto dei medici volontari, consentirà di portare la prevenzione del tumore alla mammella direttamente sul territorio della provincia di Oristano, con screening gratuiti, e raggiungere così un numero più ampio possibile di donne.

Lo strumento è stato acquistato grazie al successo della raccolta fondi avviata ad aprile e presentata in anteprima all’ultima edizione della Fiera dell’Agricoltura di Arborea.

“La prevenzione è fondamentale e di primaria importanza, soprattutto in questo periodo post Covid-19”, si legge in una nota diffusa dell’associazione di mutuo aiuto per le donne colpite da tumore al seno. “Sono saltate moltissime visite e così noi raggiungeremo proprio quelle donne che per un motivo o per un altro hanno rinunciato e rinunciano allo screening anche per la difficoltà di raggiungere il centro di riferimento”.

“Vogliamo innanzitutto ringraziare di cuore la Banca di Arborea, da sempre vicina al territorio e sensibile a iniziative sociali e solidali, per aver sposato e sostenuto il nostro progetto con la propria donazione, permettendoci così di raggiungere il grande risultato in un tempo brevissimo e di porre così il primo importantissimo tassello che ci consentirà di portare avanti un più ampio progetto. Per l’attività di screening legata all’ecografo ringraziamo con altrettanta gratitudine per il contributo di Jennifer Enna”, prosegue Komunque Donne, “con il suo progetto In viaggio con Jenny. Ringraziamo anche tutte le persone che con grande sensibilità e con le loro donazioni hanno contribuito al raggiungimento dell’ottimo risultato”.

“L’associazione”, conclude la nota, “sarà in prima linea nella lotta contro il tumore della mammella. Grazie a tutti per la grande sensibilità che abbiamo riscontrato nella campagna di raccolta fondi”.