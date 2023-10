Tante benemerenze per una giornata da ricordare: l’Avis di Uras ha compiuto 40 anni

Uras

Ecco tutti i premiati

Sono state circa 190 le persone che domenica 1° ottobre hanno festeggiato un importante traguardo dell’Avis comunale di Uras: i 40 anni dalla sua fondazione, celebrati con la consegna di tanti riconoscimenti all’impegno dei soci donatori.

Sono state quattro le benemerenze in oro per le 50 donazioni, consegnate a Fabio Casu, Efisio Meloni, Piermario Piras e Gianfranco Serra. La generosità dei soci dell’Avis di Uras si è spinta anche oltre con la premiazione con il distintivo in oro con rubino per 75 donazioni a Mariano Littera e addirittura uno in oro con smeraldo a certificare ben 100 donazioni a Marilando Siddi.

A questi si sono aggiunti i premiati con i distintivi di rame (8 donazioni), argento (16 donazioni) e argento dorato (24 donazioni): Massimiliano Aroffo, Francesca Casciu, Alessio Cera, Silvia Cossu, Raniero Fenu, Francesca Frau, Silvia Garau, Daniela Grussu, Ignazio Marcias, Carlo Massa, Gianni Massa, Filippo Meloni, Franca Pili, Lauretta Scanu, Giuseppe Soru, Emanuele Steri, Luca Tomasi, Claudio Tuveri, Luca Tuveri e Roberta Vacca.

Poi ancora Gianluigi Caddeo, Diego Casu, Alessio Cera, Fabiano Corrias, Antonio Dedoni, Gianluigi Garau, Daniele Massa, Salvatore Meloni, Giovanni Olmetto, M. Francesca Pia, Angelo Pinna, Antonello Porceddu, Roberto Rovere e Lauretta Scanu.

Un distintivo anche a Antonio Dedoni, Giampaolo Fanari, Gianluigi Garau, Vilma Ibba, Antonio Lai, Massimiliano Lai, Dante Licheri, Andrea Pinna, Angelo Pinna, Roberto Rovere, Piergiorgio Schirru e Daniele Serrenti.

Dopo la cerimonia ufficiale alla presenza delle sedi consorelle della provincia e delle figure istituzionali del territorio, i convenuti si sono spostati a Gonnoscodina per un pranzo in compagnia, allietato da delle belle torte a tema. “Hanno preso parte al pranzo circa 130 persone”, ha spiegato il presidente dell’Avis di Uras Carlo Melis.