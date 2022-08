Zerfaliu

Il commento di Pinuccio Chelo, che esprime gratitudine per quanto fatto dai ragazzi della Consulta Giovanile del paese. Il dolore ha unito anche la vicina Solarussa

A nome dell’Amministrazione Comunale che ho l’onore di presiedere, mi è doveroso esprimere un fervido plauso oltre alla mia gratitudine, a tutti coloro che hanno dimostrato immensa solidarietà sociale ed economica in occasione della prematura e tragica scomparsa di Gian Luca Podda, meglio conosciuto amichevolmente come “Zappetta”.

Le popolazioni di Zerfaliu e Solarussa, profondamente colpite dalla tragica scomparsa del giovane, si sono subito prodigate per dare, oltre al sostegno morale, un aiuto economico sostanziale per far fronte alle primarie spese per le onoranze funebri e di sepoltura. La giovane età e la situazione familiare del defunto hanno innescato quel sentimento di umanità che ci spinge ad interessarci dei bisogni dei nostri simili, che ha consentito una sostanziale raccolta di fondi, per cui ringrazio ancora una volta gli abitanti di Zerfaliu e Solarussa e tutte le persone che hanno partecipato alla questua, per la benevolenza dimostrata.

Un particolare e sincero ringraziamento dall’amministrazione comunale ai ragazzi della “Consulta Giovanile”, che nel giro di pochi giorni sono riusciti a raccogliere offerte che coprono interamente il costo delle onoranze funebri. Questi giovani, gioviali, spensierati e particolarmente rumorosi nel festeggiare il Santo Patrono, ma solidali e caritatevoli quando si deve intervenire in favore delle persone povere colpite da eventi che destabilizzano la solidità familiare pia in precarie condizioni di vita, meritano tutta la nostra riconoscenza e gratitudine. Questa particolare attenzione verso i deboli e le persone che vivono nell’insicurezza economica colpite nell’integrità familiare, dimostra sensibilità e nobiltà d’animo fuori dal comune, in una società dove prevale, oramai, una inquietante tendenza egoistica. Questa è “La Migliore Gioventù” che onora la mia funzione di Sindaco e che gratifica tutti i zerfaliesi nel senso di appartenenza ad una comunità solidale e benevola nei confronti degli “ultimi”, come li definisce amorevolmente Papa Francesco.

Colgo l’occasione per rivolgere a questi giovani un accorato appello: “Continuate cosi!”. Collaborate con le istituzioni per il cambiamento e la ricostruzione di una società coesa e solidale dove prevalgono quei valori, sentimenti e principi che avete messo in evidenza in questa tragica circostanza. Non avete bisogno di altri “diversivi”. Siete giovani, belli e creativi, potete arrivare dove volete. Noi vi saremo vicini. Un grazie affettuoso al sindaco, all’amministrazione comunale e allo staff dirigenziale del Comune di Solarussa per la fattiva collaborazione che nasce dalla stessa unità di intenti instaurata e rafforzata in numerosi anni di cooperazione per il conseguimento del bene comune, primario interesse delle rispettive popolazioni. Il prezioso contributo è stato determinante e di grande aiuto per la famiglia di Gian Luca.

Con la presente, desidero esprimere tutta la mia gratitudine, per la collaborazione e il sostegno esternato dall’Agenzia Pino Melis che sin dalla prima chiesta di assistenza per il tragico evento, ha dato la piena e incondizionata disponibilità ad occuparsi del complesso iter burocratico delle onoranze funebri, celebrate con professionalità, compostezza e sobrietà. Al familiari rinnovo le più sentite e affettuose condoglianze, riconoscendo che Gian Luca è stato un bravo ragazzo, rispettoso nel confronti di tutti.

Pinuccio Chelo, sindaco di Zerfaliu

