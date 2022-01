Arrivano finalmente i tamponi anti Covid gratuiti per tutti i bambini che frequentano la scuola primaria in Sardegna. Finalmente, e nella speranza che le farmacie recepiscano in fretta l’indicazione, visto che fra mascherine, disinfettanti e tamponi le spese in ogni famiglia si sono fatte decisamente impegnative. È quanto indicato in una nota diramata dall’assessorato regionale della Sanità sulla linea delle decisioni prese a livello nazionale. Stando alle nuove disposizioni, nell’eventualità di un “contatto scolastico” con un caso positivo al Sars-Cov-2 confermato e comunicato secondo le modalità previste, le famiglie degli studenti potranno rivolgersi al proprio pediatra o medico di medicina generale, i quali avranno la possibilità di eseguire autonomamente i test o prescriverne uno che potrà essere effettuato gratuitamente nelle farmacie.

