“Questa settimana riprende il servizio dei tamponi gratuiti alla stazione. Avevamo risorse dedicate a questo perché i tamponi ci permettono di isolare i positivi, vaccinati e non. Perché c’è il dubbio anche per i vaccinati. Ricordo che il tampone isola i positivi, mentre il green pass non garantisce nulla”. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, risponde così alle polemiche sollevate sulla vicenda dei tamponi gratuiti: una linea opposta a quella del Governo. “I tamponi erano gratis fino a 15 giorni fa”, aggiunge, “poi la croce rossa ha chiuso. Noi avevamo stanziato le risorse a luglio per proseguire perché isolare un eventuale positivo, vaccinato o no, penso sia interesse di tutti e aumenta la sicurezza sanitaria della città. Era una cosa che volevamo fare da tempo. È un servizio ai cittadini, non c’è alcun segnale al Governo”.

L'articolo Tamponi gratis alla stazione a Cagliari, Truzzu: “I test isolano i positivi, il green pass non garantisce nulla” proviene da Casteddu On line.