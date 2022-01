I tamponi gratis per i prossimi cinque mesi a Monserrato, con la possibilità di ottenere il green pass? “Saranno per tutti, non solo per i non vaccinati”. Tomaso Locci replica alle critiche mosse dall’opinionista e giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha storto il naso dopo aver letto, su Casteddu Online, la notizia dei test a costo zero anche per aiutare chi non si è vaccinato e deve poter avere la certificazione verde “base” per lavorare garantita, con centomila euro, dall’amministrazione comunale guidata proprio da Locci.

