“Tamponata a Quartu, l’autista è fuggito: la sua Smart non è assicurata, voglio il risarcimento”

Stava andando a pranzo dai genitori, ieri, a Quartu, quando racconta di esser stata “tamponata da una Smart guidata da un giovane tra i 27 e i 30 anni, di carnagione scura, magro e con un cappellino rosso e arancione”. Rossella Orrù, selargina, era in auto con il marito: “Mi son fermata prima delle strisce pedonali rialzate davanti alla clinica, vicino alla svolta per via Turati, per fare attraversare un pedone. La Smart, da dietro, mi ha colpito. Ci siamo fermati, ho proposto al giovane guidatore di compilare il Cid e mi ha proposto di spostarci in via Turati perchè c’era posto per parcheggiare”. Invece, ne ha subito approfittato: “Mentre stavo facendo manovra è scappato in viale Marconi. Mio marito, però, ha fotografato con il cellulare l’auto. Siamo riusciti a risalire alla targa completa, le ultime lettere erano sfocate”.

Grazie a un sito internet la Orrù scopre “che la Smart, immatricolata nel 2007, non è assicurata. Voglio il pagamento di tutti i danni, saranno non meno di 400-500 euro. Ho già parlato con la mia assicurazione, i tempi però sono lunghi: il guidatore mi contatti alla mia email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. “.