Tamponamento tra due auto e un furgone: una donna al Pronto soccorso

Una donna è rimasta ferita in un tamponamento avvenuto questa mattina lungo la Statale 388. Per cause da accertare all’altezza di Silì si sono tamponate due auto e un furgone.

La donna, che viaggiava su una delle auto ha riportato ferite lievi.

Soccorsa è trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino con un’ambulanza del servizio 118.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Oristano.

Gli agenti della polizia stradale di Oristano, invece, hanno effettuato i rilievi di legge e regolato il traffico che ha subito disagi.

Venerdì, 22 settembre 2023

