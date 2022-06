Tamponamento sulla Carlo Felice, coinvolto un camion: 2 feriti e traffico in tilt

Traffico paralizzato stamattina sulla Carlo Felice. All’altezza del km 29 c’è stato un tamponamento che ha coinvolto due auto e un camion. Due i feriti, per fortuna in modo lieve, che sono stati accompagnati dai soccorritori del 118 al Policlinico e al Brotzu.

Ma a complicare ulteriormente la viabilità sulla 131 anche il cantiere, aperto lunedì per consentire l’avanzamento dei lavori di ammodernamento del tratto compreso tra Nuraminis e Serrenti. Per il quale sono attive limitazioni al transito che interessano il traffico in direzione Cagliari, nei territori di Nuraminis e Monastir.

Nel dettaglio, all’altezza del km 28,200 è attivo, in direzione Cagliari, un restringimento di carreggiata per consentire l’esecuzione degli interventi propedeutici alla deviazione del traffico sulla nuova strada complanare. E da oggi tra il km 27,400 (all’altezza del cavalcavia di Nuraminis-Serramanna) e il km 23,400 (svincolo di Monastir) il flusso veicolare è stato deviato lungo la strada complanare di nuova realizzazione e dotata di due corsie allestite a unico senso di marcia. Questa fase dei lavori sarà conclusa entro marzo 2023.