SELARGIUS. Sei auto coinvolte in un tamponamento sulla statale 554 in prossimità del semaforo con via Nenni. Tre occupanti le macchine hanno dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero tuttavia gravi. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio e un ruolo determinate potrebbero averlo avuto la pioggia e l’asfalto bagnato. Sul posto assieme alle ambulanze del 118 gli agenti della polizia locale di Selargius. Il traffico in direzione Monserrato e statale 131 è rimasto bloccato a lungo fino all’effettuazione dei rilievi. (l.on)