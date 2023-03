Tamponamento a catena sulla strada tra Arborea e Tanca Marchesa: due feriti

Arborea

Portati al Pronto soccorso di Oristano con due ambulanze

Due feriti e tre auto coinvolte. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 49, all’altezza del semaforo della borgata agricola di Tanca Marchesa.

Per cause che devono essere ancora chiarite, tre auto sono state coinvolte in un tamponamento a ridosso del crocevia che collega Arborea con Terralba e Marrubiu.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze del servizio del 118 di Flema Soccorso di Arcidano e Sea di Oristano.

I feriti sono stati soccorsi e trasportanti al Pronto soccorso del San Martino.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico, che ha ovviamente subito rallentamenti.

