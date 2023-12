Tamponamento a catena sulla 131, arrivare a Cagliari è un'odissea: un incidente anche sull'Asse Mediano

Un tamponamento e un incidente paralizzano il traffico verso Cagliari, soprattutto sulla Ss 131. Sulla Statale, infatti, almeno quattro automobili sono state protagoniste di un tamponamento, al chilometro otto. Risultato? Tutti in coda in attesa dell’intervento dei soccorsi. Non ci sarebbero feriti, fortunatamente. L’altro incidente viene segnalato sull’Asse Mediano, vicino allo svincolo per andare a Quartu. Anche in questo caso si dovrebbe trattare di un tamponamento, con due auto coinvolte e pesanti ripercussioni per chi deve raggiungere la terza città della Sardegna.