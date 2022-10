Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo del Comune di Quartu Sant’Elena, della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e con la collaborazione e della Parrocchia San Luca guidata da Don Davide Collu, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2022 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

Il Coro Clara Voce propone un repertorio che spazia tra vari generi: classico, pop, blues e gospel. Attualmente sta lavorando alla realizzazione di un progetto musical, che terminerà con la rappresentazione di un musical inedito, intitolato “Asylum”, ideato interamente dal compositore sardo Manuel Cossu. Il musical verrà rappresentato alla fine del 2022 in vari teatri della Sardegna e porta con sé un messaggio molto profondo di sensibilizzazione alle malattie psichiatriche. Durante il concerto del 28 ottobre il Coro proporrà in anteprima alcuni brani del musical Asylum.

