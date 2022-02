Cagliari

Il segretario di Thalassa Azione Onlus Aps, Vinci: “Stiamo tornando indietro di 40 anni”. Interrogazione dei consiglieri regionali del Pd

Cresce la preoccupazione dei talassemici sardi per la carenza di sangue e personale nei centri di cura, in particolare all’Ospedale Microcitemico di Cagliari, dove i 450 pazienti seguiti per le trasfusioni subiscono i rinvii delle terapie.

“Cagliari è al collasso”, spiega l’oristanese Massimiliano Vinci, segretario e tesoriere di Thalassa Azione Onlus Aps, che tranquillizza sulla situazione in provincia. “La situazione peggiore a Cagliari è dovuta alla presenza di un numero maggiore di pazienti da seguire e al numero più elevato di interventi chirurgici eseguiti”.

Vinci parla anche di negligenza di “chi dovrebbe creare una rete per la raccolta”.

“Ci sono disservizi”, assicura Vinci, “ci sono stati pazienti innestati ai quali a metà mattina è stato detto che non c’era il sangue. Sono saltate 70 trasfusioni”.

“Ci stanno venendo a mancare cose che non mancavano 40 anni fa, stiamo tornando indietro”, denuncia Vinci.

“Il problema non è legato alla carenza di donatori”, assicura Massimiliano Vinci, “ce ne sono, ma – per esempio – il centro trasfusionale di Cagliari il sabato mattina non è aperto, come invece avviene a Oristano e San Gavino, per esempio. La carenza di personale sta causando gravi disagi”.

A Oristano il servizio è ancora garantito da 4 medici: “Devono gestire tutto loro comprese le emergenze”, spiega Vinci, sottolineando l’assenza di un percorso dedicato: “Abbiamo due stanze e per raggiungerle dobbiamo attraversare il reparto di Ortopedia, cosa che eviterei in questo particolare periodo”.