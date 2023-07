Taglio del nastro con l’assessore al Turismo per la Fiera dell’Artigianato artistico di Mogoro

Mogoro

La cerimonia di venerdì sera sarà accompagnata dal gruppo folk Su Sticcau

Sarà l’assessore regionale del Turismo e Artigianato, Gianni Chessa, a tagliare il nastro e inaugurare ufficialmente domani – venerdì 21 luglio – alle 19 la 62ª Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna.

In piazza Martiri della Libertà si terrà una breve cerimonia, con gli interventi del sindaco Donato Cau, dell’assessore delle Attività produttive Francesco Serrenti, della direttrice artistica Anna Cabras e dell’assessore Chessa.

A seguire ci sarà l’esibizione del gruppo folk ‘Su Sticcau’ di Mogoro, quindi l’apertura ufficiale della Fiera, con il suo nuovo allestimento e le produzioni di quasi 100 artisti artigiani.

Da sabato 22, dalle 10 alle 21, l’esposizione sarà aperta al pubblico.

Per accedere all’esposizione è consigliata la prenotazione on-line, sul sito fierartigianatosardegna.it , anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita. La prenotazione non comporta costi aggiuntivi.

Sul sito della Fiera è possibile scegliere il giorno e l’ora di arrivo e il numero dei visitatori. La conferma della prenotazione sarà inviata via email: non serve stamparla, basta esibirla in biglietteria sul display del proprio smartphone.

