Taglia un albero nel suo giardino e muore a causa di un malore: la tragedia di San Giovanni Suergiu. Il dramma di questo pomeriggio nel Sulcis: un uomo di 65 anni muore nella sua casa di Matzaccara mentre lavora in giardino, stava potando una pianta e potando un tronco quando si è improvvisamente accasciato. Sul posto, subito contattati dai familiari, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare, è praticamente morto sul colpo nell’infarto fatale.