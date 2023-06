Taffo funeral services sbarca a Cagliari: “Siamo arrivati in Sardegna per seppellirvi tutti”

“Siamo arrivati in Sardegna per seppellirvi tutti”. Così l’agenzia funebre Taffo, celebre per gli slogan irriverenti e carichi di umorismo noir, annuncia lo sbarco a Cagliari. “Ci vediamo per l’inaugurazione nella nostra nuova sede in Via Dante Alighieri, 65/F venerdì 2 giugno dalle 18:00. Regaleremo anche gadget di cattivo gusto. Vi aspettiamo da vivi”.

Taffo funeral services nasce come piccola impresa familiare del centro Italia, gestita prima dal nonno poi dal padre dei fratelli Alessandro e Daniele Taffo, per imporsi poi a livello nazionale, con 22 sedi operative in diverse regioni, anche grazie a una campagna social molto aggressiva incentrata sul tema della morte, da sempre considerato un tabù.