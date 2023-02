Taekwon-Do, Sardegna miglior team al Campionato Nazionale 2023 a Legnano

Il Palaborsani di Legnano (MI) ha ospitato l’edizione 2023 del Campionato Nazionale di Taekwon-Do ITF Fitae.

Tra i partecipanti provenienti da tutta Italia anche 28 rappresentati della scuola Taekwon-Do Sardegna , guidati dal Master Christian Oriolani e dai maestri Nicola Zanda, Veronica Placido e Maurizio Lai.

Sei aree di gara in cui gli atleti si sono confrontati nelle specialità individuali e a squadre di forme e combattimento.

Si aggiudicano il titolo di campione nazionale specialità forme: Gabriele Olla, Manuel Lai, Elisa Caboni, Veronica Placido; oro

in combattimento Eleonora Cancedda, Mattias Caboni, Filippo Mascia, Pierluigi Tatti, Veronica Placido; oro in combattimento tradizionale la coppia Karen Caboni e Stefano Cadelano che superano in finale i compagni Manuel Lai e Giovanni Vitiello, argento.

Le medaglie d’argento individuali sono per Nicola Zanda, Agnese Carta, Eleonora Cancedda, Gilvan Steri, Filippo Mascia, Federico Zanda, Karen Caboni. Argento nelle forme a squadre per la squadra junior composta da Giovanni Vitiello, Manuel Lai, Nicola Dessì, Mattia Casu e Filippo Mascia.

Terzo posto per Noemi Dessì, Stefano Cadelano, Filippo Massa, Matteo Piras, Alberto Mancuso, Lorenzo Migliaccio e Marco Mereu.

Buona prova anche per Fabrizio Muru, Edivan Steri, Michele Pagani e Tommaso Murru che si fermano ai piedi del podio.

Un risultato importante per la scuola sarda che si riconferma ai vertici nazionali. La manifestazione si è chiusa con la consegna dei premi per Miglior Atleta e Migliore Società. Il maestro Veronica Placido, trionfando nella specialità di forme e combattimento, si aggiudica il titolo di Miglior Atleta Senior Femminile e il Team Taekwon-Do Sardegna viene premiato come miglior squadra della manifestazione per risultati ottenuti.

In attesa delle convocazioni per la squadra nazionale che parteciperà al Campionato europeo in Romania in primavera, il Team si prepara a organizzare il Torneo Internazionale Sardinia Open , che si svolgerà a Capoterra il prossimo 10 Giugno.