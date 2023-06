Svolta sull'uccisione della 40enne sarda Ornella Saiu in Messico, 3 uomini arrestati

Svolta nella indagini sull’omicidio della quarantenne sarda Ornella Saiu, freddata lo scorso 30 maggio a Playa del Carmen, in Messico, con un colpo di pistola mentre era nel pieno del suo turno di barista in un locale del centro della cittadina messicana. Il procuratore generale dello stato messicano di Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, ha confermato che tre persone, tutti uomini, sono stati arrestati in quanto sospettate di essere coinvolte nell’assassinio della donna. Le ricostruzioni della polizia messicana hanno sempre messo al centro di tutto un uomo, arrivato in moto, che ha fatto irruzione nella caffetteria e le ha sparato da distanza ravvicinata, non lasciandole purtroppo scampo. La foto segnaletica diffusa ritrae i volti semicoperti di tre uomini probabilmente intorno ai trent’anni e la loro identità non è stata ancora svelata.

Il procuratore generale ha anche fornito alcune precisazioni sul movente: “Escludiamo che si tratti di un omicidio per estorsione, sicuramente è da collegare al contesto personale, familiare, lavorativo sociale e patrimoniale. Si è trattato di un’aggressione diretta puntualmente contro la persona”. Presumibilmente “non c’è stata pianificazione” anche se “non si è trattato di una circostanza casuale”. La consegna dal Veracruz dei tre sospettati permetterà di verificare le informazioni delle autorità e chiarire ulteriormente il quadro dell’omicidio.