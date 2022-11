Svolta su omicidio in Ogliastra, arrestato 24enne - Sardegna

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Riccardo Muceli, l'allevatore di 38 anni di Gairo freddato nelle campagne di Jerzu, in Ogliastra, il 12 gennaio scorso in località Pelau. La gip del tribunale di Lanusei, Paola Murru, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Matteo Piras, 24 anni di Osin, ritenuto il responsabile del delitto.

Le circostanze che hanno portato all'omicidio di Muceli erano già a conoscenza degli inquirenti: nei mesi scorsi infatti avevano iscritto nel registro degli indagati alcune persone. Il movente sarebbe da ricercare in una faida tra famiglie con rapporti conflittuali acuiti nelle settimane e nei mesi precedenti il delitto. Sarebbero, invece, esclusi collegamenti con la vecchia faida di Gairo che tra il 2014 e il 2015 aveva insanguinato il centro ogliastrino.



Fonte: Ansa Sardegna