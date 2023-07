Svolta sicurezza sulla “Carlo Felice”, nuova barriera spartitraffico ultramoderna tra Sestu e Monastir

Anas ha realizzato 10 chilometri di nuove barriere spartitraffico centrali su un tratto della strada statale della strada statale 131 “Carlo Felice”, tra San Sestu e Monastir. Gli interventi hanno interessato il tratto in continuità compreso tra il km 13,800 e il km 23.

I lavori riguardano, nel dettaglio, la realizzazione di una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominato NDBA (National Dynamic Barrier Anas). La particolarità di questa barriera, alta 1,20 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e persino nel caso di due urti in rapida successione. L’investimento complessivo dei lavori è di 5 milioni di euro e rientra in un più ampio piano per l’ammodernamento della statale 131.