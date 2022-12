Aperti al traffico tre nuovi cavalcavia e una nuova strada poderale. Consentiranno una maggiore fluidità del traffico locale. Nell’ambito dei lavori di realizzazione del lotto 1 della nuova strada statale 195 Sulcitana, l’Anas oggi ha aperto al traffico tre nuovi cavalcavia e una nuova strada poderale nel territorio di Capoterra, nella Città metropolitana di Cagliari. Le opere, che sovrappassano il futuro asse principale a quattro corsie in corso di realizzazione, riuniranno i collegamenti preesistenti garantendo una maggiore fluidità del traffico locale. Due cavalcavia di nuova realizzazione sono situati rispettivamente in Via dei Genovesi e in località ‘Masone Ollastu’ e fungono da collegamento per Poggio dei Pini. Un terzo cavalcavia, in località ‘Baccalamanza’/‘Su Spantu’, è stato realizzato per servire la viabilità delle aree agricole limitrofe. Contestualmente è stata aperta al traffico la nuova strada poderale che consente il collegamento tra le località di ‘Santa Barbara’ e ‘Fra Giuanni’, lunga circa 560 metri. Inoltre, per consentire il completamento dell’asse principale è stata chiusa al traffico una strada comunale di collegamento in località ‘Tancamanna’.

Pienamente confermata, quindi, l’anticipazione di Casteddu Online: “Capoterra può già intravedere le prime opere della Sulcitana ma non solo, perché finalmente i cittadini potranno percorrere questi nuovi tratti che saranno fondamentali per raggiungere le zone che da tempo risultavano isolate o difficili da raggiungere”, questo il commento del sindaco Beniamino Garau.

