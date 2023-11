Svolta per i coltivatori a Capoterra: nasce la consulta comunale per l’agricoltura

Capoterra – Incentivare, promuovere e valorizzare il settore agricolo: nasce ufficialmente la consulta comunale per l’agricoltura. Il sindaco Garau: “Avrà il compito di promuovere iniziative che riguardano l’attività agricola, segnalare problematiche relative al territorio agricolo, raccordo e supporto tra le varie associazioni”. Da mesi era stato avviato l’iter burocratico per mettere in campo l’organo organizzativo che ha l’obiettivo di fornire un punto di riferimento ai produttori del settore. Dopo i gravi danni riportati in seguito all’ultima alluvione devastante che investì tutto il territorio nel 2008, gli agricoltori non si sono persi d’animo e hanno ricostruito tutto ciò che la furia dell’acqua aveva portato via. Anni di sacrifici immensi per un lavoro che non è solo una professione ma anche una passione, quella di coltivare la terra che ripaga, poi, con frutta e ortaggi. Da ieri, la grande novità, ossia la costituzione della consulta: “Sono stati eletti 3 rappresentanti degli agricoltori del territorio comunale, Gianfranco Marongiu, Giovanni Loddo e Andrea Piscedda”. Un augurio speciale a nome di tutta la comunità: “A tutti voi, associazioni comprese, il mio augurio per un proficuo lavoro, volto a valorizzare la nostra terra, i nostri prodotti e i suoi lavoratori, siano essi agricoltori, allevatori e pescatori”.