Svolta per due scuole storiche di Quartu, ok a 170mila euro per nuovi split e condizionatori

Sono due le scuole di Quartu Sant’Elena interessate dal piano di efficientamento energetico, possibile grazie ai fondi del Pnrr. L’istituto di via Umberto e quello di via Sant’Antonio, realtà che ospitano migliaia di alunni, avranno presto split e condizionatori nuovi di zecca. Ok della Giunta Milia al progetto esecutivo, ci sono 170mila euro da sfruttare per piazzare impianti nuovi e che, in parallelo, consentano di abbattere il costo dell’energia elettrica, tasto dolente di tante amministrazioni comunali. Entrambi gli edifici, notano dal Comune, “necessitano di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico sugli impianti di riscaldamento”. Qualche anno fa i genitori di entrambe le scuole avevano lamentato, infatti, il malfunzionamento di split e termosifoni, soprattutto nel periodo invernale. Ora, grazie al primo progetto comunale che è stato approvato dall’Europa, con tanto di erogazione dei fondi, sarà possibile cambiare musica.

Previsto un impianto di telecontrollo, proprio per scongiurare possibili utilizzi inadeguati del sistema di condizionamento dell’aria. L’intervento di riqualificazione impiantistica consiste principalmente “nella sostituzione integrale dei corpi scaldanti terminali alimentati dal sistema di produzione del fluido tecnologico caldo attualmente installato presso la centrale termica delle scuole e nell’adozione di strumenti che rendano possibile una migliore regolazione delle condizioni ambientali dei locali serviti e garantiscano la programmabilità del funzionamento in base ai fabbisogni previsti”.