Svolta nella Lega a Cagliari: Filippo Murru è il nuovo coordinatore cittadino dei salviniani

La Lega Sardegna ha nominato Filippo Murru nuovo coordinatore per la città di Cagliari capoluogo della Sardegna, Antonello Mureddu sarà il vice coordinatore. Militante da anni nel partito, Murru raccoglie il testimone di Carlo Tack, che proseguirà nel suo impegno istituzionale di capo di gabinetto dell’Assessorato degli Affari Generali. Mureddu, militante da anni nel partito, supporterà Murru nell’organizzazione dell’attività sul territorio. Lo ha comunicato il coordinatore provinciale Andrea Piras augurando ad entrambi buon lavoro.“Prosegue il lavoro di tutta la squadra Lega di strutturazione e di crescita del partito su tutti i territori. – commenta Andrea Piras – Un lavoro che non sarebbe possibile senza la costante presenza dei numerosi sostenitori e militanti che quotidianamente s’impegnano per portare avanti i nostri ideali, per dare risposte ai cittadini, per essere un punto di riferimento costante per tutto il movimento. Desidero pertanto esprimere i miei più vivi auguri di buon lavoro al nuovo coordinatore cittadino ed al vice coordinatore, certo che sapranno portare avanti questo nuovo ruolo, rappresentando al meglio le istanze di tutta la cittadinanza tanto a livello locale quanto a livello regionale. Un sentito ringraziamento va, infine, al coordinatore uscente Carlo Tack per il prezioso lavoro svolto sino ad ora sul territorio. Andiamo avanti più convinti e determinati che mai, nell’intento di crescere e radicarci sempre più nel comune Capoluogo di Regione”, conclude Piras