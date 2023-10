Svolta green a Quartucciu: nuovo parco lineare sul Rio Is Cungiaus con pista ciclabile e spazi sportivi

Svolta green a Quartucciu. In arrivo un parco lineare lungo il Rio Is Cungiaus, con piste ciclabili, nuovi ponti, e aree sportive. Novità anche per il traffico con le rotatorie e la doppia corsia in viale D’Acquisto.

Il progetto propone la rinaturalizzazione ambientale e idraulica del canale e la realizzazione del parco lineare che si svilupperà lungo l’asse del Rio Is Cungiaus nell’area tra via Quartu e la 554, per una lunghezza di circa 1,4 km, offrendo un’importante opportunità per la riqualificazione di tutte aree limitrofe.

L’intervento è diviso in 2 stralci funzionali.

Il primo prevede gli interventi di rinaturalizzazione del Rio Is Cungiaus (sul tratto tra via Quartu e la 554), la realizzazione dell’area verde nel tratto tra via Domusnovas/via Luras (nuova piazza davanti al complesso di via Domusnovas) e via Barumini/via Giofra, con e aree di sosta pedonale e un percorso pedonale e ciclabile.

Il tracciato sarà realizzato tra i due nuovi ponti ciclopedonali che saranno inseriti uno a Nord (all’altezza del tratto finale di via Domusnovas) e uno nella parte centrale del lotto (all’altezza di via Barumini e Via Giofra). Sarà realizzato in calcestruzzo architettonico permeabile colorato in pasta, e sarà composto da una doppia corsia ciclabile (125 cm per senso di marcia) e da una corsia pedonale (150 cm) per una larghezza complessiva di 400 cm.

C’è poi l’area sportiva che sarà divisa in tre zone che ospiteranno un campo polifunzionale pavimentato, un’area verde e area cani e uno skatepark. L’area centrale, grazie alla presenza di una serie di panchine, di alberature ad alto fusto e di un chiosco Bar, sarà dedicata alla sosta, all’incontro e al ristoro.

In arrivo anche playground e i nuovi ponti pedonali in prossimità di via Domusnovas e di via Barumini/Via Giofra

Sì anche alla riqualificazione della piazza posizionata su via Ruinas (all’interno della lottizzazione “La freccia verde”, tra via Ruinas, via Sardo e via Samugheo), dell’area verde posta su via Solarussa, e la realizzazione di un percorso misto carrabile/ciclo-pedonale su via Maracalagonis, con il mantenimento dell’area 30 Km/h.

C’è poi il secondo stralcio che prevede il completamento del Parco Lineare fino a via Quartu, con la realizzazione di tutti gli interventi infrastrutturali che interessano la viabilità dell’area e gli attraversamenti carrabili sul Rio, esistenti e di nuova realizzazione: come il ponte carrabile/ciclo-pedonale in asse con via Sant’Efisio, il ponte carrabile tra via Fordongianus e viale D’Acquisto, la riqualificazione del ponte su via Quartu e via Mandas, la realizzazione doppio senso di marcia su viale D’Acquisto e nuove mini rotonde in prossimità dei ponti di via Mandas e via Quartu.