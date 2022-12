Svolta green a Cagliari, foresta urbana e nuovo ponte tra via San Paolo e la laguna di Santa Gilla

Un nuovo tassello verde in via San Paolo: diventerà il biglietto da visita green della città. Nell’area sterrata, oggi luogo degradato e inquinato da discariche, tra viale La Playa, la 130 e il ponte della Scafa nascerà, grazie all’intervento della Città metropolitana, entro l’estate, una foresta urbana accessibile al pubblico. Un camminamento la metterà in relazione direttamente con la laguna. E in futuro sarà collegata con via San Paolo tramite un ponte.

Lo spazio, grande circa 4, 7 ettari, accoglierà 7 mila piante ad alto e basso fusto. I lavori termineranno entro l’estate ed entro due anni si potranno ammirare le piante ad alto fusto. “Sarà un polmone verde per tutta la città”, ha dichiarato il sindaco metropolitano Paolo Truzzu, “e installeremo le telecamere. Nel corso della bonifica abbiamo raccolto 5 tonnellate di rifiuti”.

“Questo sull’area di San Paolo è un intervento che fa da apripista alle successive riforestazioni urbane e mira a ripulire un‘area degradata e rendendola, di fatto, un nuovo polmone verde”, dichiara Umberto Ticca, delegato alla Pianificazione della Città metropolitana, “e ha un duplice obiettivo: riqualificare a livello estetico e visivo una delle porte d’accesso al capoluogo e creare un polmone verde che dia continuità alla laguna”.

Saranno piantate 581 piante a testa di olivastro, ginepro fenicio, lentischio, ilatro, ginestra, mirto, rosmarino. Poi specie a rapido sviluppo in gradi di fornire ombreggiamento come pini di Aleppo (819 esemplari) e in prossimità delle strade, dove la presenza di inquinanti è più importante, l’area sarà rimboschita con tamerici (2 mila e 114). L’investimento della Città metropolitana ammonta a 481 mila euro.