Svolta digitale a Monserrato, via all’accesso ai servizi comunali con la carta d’identità elettronica

Monserrato sempre più digitale: da oggi si potrà accedere ai servizi online del comune con la carta di identità elettronica.È stata completata la procedura di adesione al sistema di autenticazione “Entra con CIE” che consente agli utenti del portale MonserratoOnLine di accedere ai servizi attraverso la Carta di Identità Elettronica e che si aggiunge all’autenticazione tramite SPID e TS-CNS già attivi sul portale.“L’informatizzazione e la digitalizzazione della nostra amministrazione – comunica il sindaco Tomaso Locci” sono un importante obiettivo di mandato voluto dai nostri elettori. La possibilità di utilizzare la Carta d’identità elettronica al fine di poter accedere ai servizi telematici dei nostri uffici è un essenziale passo finalizzato ad avvicinare l’amministrazione alle esigenze dei cittadini. Un particolare merito va indirizzato al personale del Servizio Siic e al suo responsabile Ing. Cristian Lai per la capacità di tradurre in azioni concrete gli obiettivi programmatici affidati da Giunta e maggioranza consiliare”.La CIE è la chiave di accesso, garantita dallo Stato e rilasciata dal Ministero dell’Interno, che permette al cittadino di autenticarsi in tutta sicurezza ai servizi online di enti e pubbliche amministrazioni che ne consentono l’utilizzo.Grazie alla CIE i cittadini non devono più utilizzare credenziali diverse per ogni amministrazione, ma hanno a disposizione un unico strumento di identificazione fisica e digitale per accedere ai servizi in rete, pubblici e privati, in Italia e in Europa.Infatti, con la realizzazione del nodo eIDAS italiano si completa il progetto di cittadinanza digitale europea, che permette ai titolari di una CIE di accedere anche ai servizi online di altri Paesi dell’Unione Europea come, ad esempio, servizi universitari, bancari o delle pubbliche amministrazioni.La Carta di Identità Elettronica può essere utilizzata come strumento di autenticazione digitale attraverso un computer, uno smartphone o entrambi.Per farlo è necessario avere le 8 cifre del PIN: la prima parte viene consegnata alla richiesta della carta, la seconda alla consegna del documento e, in caso di smarrimento di uno o entrambi i codici, è possibile richiederne la ristampa recandosi presso l’ufficio Anagrafe.Queste le possibili modalità di autenticazione: modalità desktop: si può accedere attraverso un computer collegato a un lettore di smart card contactless abilitato alla lettura della CIE, su cui bisogna avere installato il “Software CIE“.Modalità mobile: si può accedere con uno smartphone dotato di interfaccia NFC per la lettura della CIE, con l’app “CieID” installata. Per quella desktop con mobile l’accesso al servizio avviene da computer, utilizzando uno smartphone dotato di interfaccia NFC per la lettura della CIE, e l’app “CieID“.